شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل دعم للدولة والمواطن.. مؤتمر حاشد لـ"الجبهة الوطنية" في المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب "الجبهة الوطنية"، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة المنوفية، اليوم، لدعم مرشحه المستقل على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، محمد إبراهيم موسى، وسط حضور لافت من قيادات الحزب، والمواطنين الذين تفاعلوا بهتافات مؤيدة للدولة المصرية ورفعوا لافتات عليها صورة المرشح وشعار "تحيا مصر".

وخلال المؤتمر، أكد محمد إبراهيم موسى أن ترشحه يأتي من إيمان راسخ برسالة العمل العام، وتعهد بأن يكون "صوتًا حقيقيًا للمنوفية داخل مجلس الشيوخ"، معلنًا أن برنامجه الانتخابي يستند إلى ثلاث ركائز أساسية: التنمية من القرى، تشريعات عادلة، ورقابة تنفيذية فاعلة، مضيفًا:" سأظل صوتًا نزيهًا يحمل هموم المنوفية إلى حيث يُتخذ القرار".

أحمد حجازي: وثيقة عهد للرئيس ودعوة للمشاركة

ومن جانبه، وجه النائب أحمد حجازي، أمين الحزب بالمنوفية، رسالة إلى المواطنين دعاهم فيها للمشاركة بقوة في الانتخابات، مؤكدًا أن "الجبهة الوطنية لا تقدم مرشحًا فقط، بل رؤية وطنية ومسؤولية تجاه الوطن".

وأضاف:" نرسل من المنوفية وثيقة عهد لا وعد، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأننا باقون على العهد، داعمون لمسيرته الوطنية".

المفتي السابق شوقي علام: وعي الشعب صمام الأمان

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق وأمين الشؤون الدينية بالحزب، أن مصر تواجه تحديات جسيمة، لكن الشعب المصري بوعيه الراسخ قادر على التصدي لأي مؤامرات. وكشف عن خطة خمسية لأمانة الشؤون الدينية "منسجمة مع وعي الشباب المصري وتطلعاته"، داعيًا الشباب للمشاركة في الانتخابات كرسالة دعم للوطن واستقراره.

إبراهيم رفيع: لسنا حزب واجهة بل مشروع وطني

قال النائب إبراهيم رفيع، أمين مساعد التنظيم، إن الحزب لا يسعى لمجرد الحضور، بل "يحمل مشروعًا سياسيًا وتنظيميًا جادًا"، مشددًا على أن المرحلة تتطلب "اصطفافًا وطنيًا خلف القيادة السياسية".

وأضاف:" المنوفية تضرب دائمًا أروع الأمثلة في الوطنية والوعي، وهي نموذج يحتذى به في دعم الدولة".

عادل عبد الفضيل: الترشح تكليف لا تشريف

وفي السياق ذاته، شدد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وأمين العمال بالحزب، على أن "الترشح مسؤولية وطنية"، كاشفًا أن الحزب اعتمد معايير دقيقة في اختيار مرشحيه، مؤكدًا أن محمد إبراهيم موسى كان اختيارًا مؤسسيًا مدروسًا.



كما أكد أن برنامج الحزب يهتم بالفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها العمال والفلاحين والمرأة والشباب، في إطار رؤية تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.

أحمد سعد: التنظيم والانضباط وراء نجاح الحزب



بدوره، أكد اللواء أحمد سعد، أمين العضوية، أن "الجبهة الوطنية" تحوّلت إلى مشروع وطني شامل، يستثمر قدرات أعضائه بطريقة مدروسة، مشيرًا إلى أن الحزب "حقق أرقامًا غير مسبوقة في عدد الأعضاء"، ويعمل باستراتيجية تستعد مبكرًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

أحمد ضيف صقر: الشيوخ رسالة وطنية للعالم



واختتم اللواء أحمد ضيف صقر، أمين إدارة الأزمات بالحزب، كلمات القيادات، بالتأكيد على أن "انتخابات الشيوخ ليست مجرد اختيار نواب، بل رسالة سياسية للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم".

وأضاف:" الشعب المصري هو الحائط الصلب الذي تتحطم عليه كل المؤامرات، ومصر ستظل شامخة بإرادة أبنائها".