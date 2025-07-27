شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطنى توقع اتفاقا مع سفارة أيرلندا لتعزيز الرعاية بدار ضيافة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة مرسال الخيرية عن توقيع بروتوكول تعاون مع سفارة أيرلندا في القاهرة, في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتقديم الدعم الشامل للمرضى وذويهم، ويهدف هذا التعاون إلى دعم السفارة في تطوير وإعادة تهيئة دار ضيافة مرسال، التي تُعد ملاذًا آمنًا ومجانيًا للمرضى وأسرهم خلال رحلة العلاج.

يأتي هذا البروتوكول في إطار سعي المؤسسة لضمان جودة الإقامة والرعاية داخل الدار، وتوفير بيئة إنسانية متكاملة تليق بالمرضى وذويهم، وتراعي احتياجاتهم الخاصة، وتمنحهم الخصوصية اللازمة. وتؤكد هذه الشراكة على أهمية تضافر الجهود بين الكيانات المحلية والدولية لتعزيز الخدمات الإنسانية.

وفي تعليق لها على هذا التعاون، صرحت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، قائلة "نحن فخورون بهذه الشراكة مع سفارة أيرلندا، والتي تجسد التزامنا المشترك بتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى وأسرهم. إن دار ضيافة مرسال هي أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ إنها مساحة للدعم والتعافي، وهذا التعاون سيمكننا من الارتقاء بجودة خدماتنا وتوسيع نطاق تأثيرنا الإيجابي."

تجدر الإشارة إلى أن دار ضيافة مرسال قدمت خلال عام 2025 ما يقرب من 9 آلاف خدمة لـ 679 حالة، مما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه في دعم المرضى القادمين من مختلف المحافظات لتلقي العلاج في القاهرة. ويعكس هذا التعاون الجديد التزام سفارة أيرلندا بدعم المبادرات الإنسانية في مصر، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.



خلال توقيع البروتوكول