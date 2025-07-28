يبدأ منتصف الليل.. تايلاند وكمبوديا توافقان على وقف إطلاق النار

وقف إطلاق النار

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 06:33 مساءً كتب شريف احمد - اتفقت تايلاند وكمبوديا على" وقف فوري ودون شروط لإطلاق النار ابتداءً من منتصف الليل للتوصل لحل للاشتباكات على الحدود"، حسبما قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم اليوم.وقال إبراهيم -الذي ترأس المباحثات بصفته رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)- نقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية: "إن الجانبين توصلا لتفاهم مشترك بشأن اتخاذ خطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية".وأضاف أثناء قراءته لبيان مشترك "أن رئيس وزراء كمبوديا، هون مانيت، والقائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند، فومتام ويشاياتشاي، اتفقا على "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط بداية من منتصف ليل اليوم الاثنين".وأشاد هون مانيت، وفومتام بنتائج اللقاء، حيث تصافحا في ختام المؤتمر الصحفي المقتضب.كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها الكامل لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا.وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "يتواجد مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية في ماليزيا لدعم جهود السلام، ولا نزال، أنا والرئيس ترمب على تواصل مع نظرائنا من الجانبين ونراقب الوضع عن كثب".وختم بقوله: "نريد أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن".