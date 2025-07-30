بعد زلزال شرق روسيا.. وصول أول أمواج "تسونامي" إلى اليابان

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كامشاتكا شرقي روسيا اليوم.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه جرى تحديد الزلزال على بُعد نحو 136 كيلومترًا إلى الشرق والجنوب الشرقي من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وعلى بُعد 1625 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة كومسومولسك أون أمور، مشيرًا إلى أن الزلزال سجل على عمق 19 كيلومترًا تحت سطح الأرض.





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وصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان اليوم أمواج مدّ عالية (تسونامي) الناجمة عن الزلزال الضخم الذي ضرب قبالة سواحل أقصى الشرق الروسي، وقد بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي".

وحذّرت الهيئة من أن أمواج تسونامي أخرى قد تتبع هذه الموجة الأولى وقد يكون ارتفاعها أعلى بكثير، علمًا بأن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد توقعت أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على طول السواحل الشمالية والشرقية للأرخبيل، وصولًا إلى جنوب أوساكا.

