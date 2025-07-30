الأمم المتحدة دعت إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى غزة: ظروف إيصال المساعدات بعيدة من أن تكون كافية

أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الى أن "ظروف إيصال المساعدات إلى غزة بعيدة من أن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع اليائسين والجائعين".

وقال المكتب إن "شحنات الوقود لا تزال بعيدة من الكميات اللازمة لمواصلة تشغيل خدمات الصحة والطوارئ والمياه والاتصالات في القطاع الفلسطيني المحاصر".

ولفت الى أن "هذه الهدنات لا تسمح بالتدفق المستمر للإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الكبيرة في غزة"، مضيفاً "في حين تغتنم الأمم المتحدة وشركاؤها أي فرصة لدعم الأشخاص المحتاجين خلال الهدنة التكتيكية المعلنة من جانب واحد، ما زالت ظروف إيصال المساعدات والإمدادات بعيدة من أن تكون كافية".

وحذّر من أن "كميات الوقود التي يتم إدخالها حاليا لا تكفي لتلبية الاحتياجات الإنقاذية الحيوية وتمثل قطرة في محيط"، محذراً من "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".

ودعا المكتب إلى "فتح كل المعابر المؤدية إلى غزة وإلى السماح بإدخال كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية والتجارية".