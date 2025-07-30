"أ ف ب": تحذيرات من تسونامي في منطقة المحيط الهادئ بعد زلزال هائل قبالة روسيا

ذكرت وكالة "أف ب"، أنه "صدرت تحذيرات من خطر وقوع تسونامي في منطقة المحيط الهادئ برمّتها، بعدما ضرب زلزال بقوة 8,8 درجات قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الثلاثاء، متسببا بعمليات إجلاء واسعة للسكان ومزعزعا النشاط الاقتصادي".

وفي اليابان، تمّ إجلاء سكان المناطق الساحلية والعاملين في محطة فوكوشيما النووية وأغلقت موانئ عدّة في أميركا الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن "عدة أشخاص أصيبوا في أقصى الشرق الروسي، لم تفد أي دولة بسقوط قتلى حتى الساعة".

وتعدّ هذه المنطقة التي ليس فيها كثافة سكانية كبيرة والتي ثار فيها بركان كليوتشيفسكوي الأربعاء من المناطق التي تشهد أعلى مستوى من الأنشطة الزلزالية في العالم حيث تتلاقى الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ وأميركا الشمالية.

وهذا أقوى زلزال منذ ذاك الذي وقع قبالة سواحل اليابان سنة 2011 بقوّة 9,1 درجات وتسبّب في تسونامي أدّى إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص.