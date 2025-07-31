كاتس: الجيش الإسرائيلي هاجم مرة أخرى أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لـ"حزب الله"

أشار وزير الدّفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى أنّ "الجيش هاجم مرّة أخرى، أكبر موقع لإنتاج الصّواريخ الدّقيقة لـ"حزب الله"، مؤكّدًا أنّ "أي محاولة للحزب لإعادة تأهيل نفسه أو إعادة تأسيس نفسه أو التهديد، ستقابَل بقوّة لا هوادة فيها".
وكان قد شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق في البقاع وجنوب لبنان.
ففي البقاع، طالت الغارات بلدة بريتال بثلاث ضربات متفرّقة، إحداها بصاروخَين، كما استُهدفت منطقتا الشعرة وجرود الناصرية. أمّا في الجنوب، فقد نُفّذت ثماني غارات توزعّت على العيشية، المحمودية، وجرمق.
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