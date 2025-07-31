عقوبات أميركية على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء ​منظمة التحرير الفلسطينية​، بادعاء أن "هذه الجماعات تقوض جهود السلام".

واوضح البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين من الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن "من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

واتهم البيان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ خطوات "لتدويل نزاعهما مع إسرائيل، ومواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده".

واتهمتها بالـ "استمرار بدعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للإرهابيين الفلسطينيين وأُسَرهم"، وفق تعبيراتها.

وذكرت أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات ​السلام في الشرق الأوسط​".

واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأميركية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.

من جانبه، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأميركية على وضوح موقفهما الأخلاقي في فرض عقوبات على أعضاء السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وذكر أنه "يجب على السلطة الفلسطينية أن تدفع ثمن سياستها المستمرة في دفع أموال لمخربين وعائلاتهم، مقابل الهجمات والتحريض ضد إسرائيل في المدارس والكتب المدرسية، والمساجد، ووسائل الإعلام الفلسطينية".