الحجار عرض مع عبود وزيدان والعجوز شؤون بلدية بيروت وأوضاع فوج الإطفاء

استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​ في مكتبه، محافظ بيروت مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، وقائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز.

وخلال اللّقاء، تم عرض شؤون ​بلدية بيروت​، ومتابعة أوضاع ضبّاط فوج الإطفاء وعناصره، لا سيّما لناحية تحسين ظروف عملهم وتوفير الدّعم اللّازم لتعزيز الجهوزيّة في تنفيذ مهامهم.