الحجار عرض مع عبود وزيدان والعجوز شؤون بلدية بيروت وأوضاع فوج الإطفاء

استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار في مكتبه، محافظ بيروت مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، وقائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز.
وخلال اللّقاء، تم عرض شؤون بلدية بيروت، ومتابعة أوضاع ضبّاط فوج الإطفاء وعناصره، لا سيّما لناحية تحسين ظروف عملهم وتوفير الدّعم اللّازم لتعزيز الجهوزيّة في تنفيذ مهامهم.
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