ألمانيا: "الكارثة الإنسانية" في غزة "تفوق الخيال"

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني، اليوم الخميس، الحكومة الاسرائيلية إلى السماح ب"تحسن جوهري" لوضع السكان في قطاع غزة، حيث "الكارثة الإنسانية تفوق الخيال".

وقال فاديفول في القدس، حيث يقوم بزيارة "في كل أنحاء قطاع غزة، يعاني الناس الجوع يوميا، نساء ورجال وأطفال يقتلون خلال سعيهم اليائس إلى الطعام. إنه وضع لا يحتمل على الإطلاق ويجب أن يتغير فورا".

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة يشهد أسوأ مراحل المجاعة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مؤكدة أن الموت جوعا يهددد الآلاف.

وأوضحت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، أن سكان غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء فيما يبقى البعض لأيام دون طعام بينما يموت آخرون بسبب الضعف الشديد أو فشل الأعضاء خاصة الأطفال المصابون بسوء التغذية الحاد، الذين يواجهون خطر الموت إذا لم يتلقوا العلاج بشكل عاجل.