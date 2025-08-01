أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد)

أفادت روسيا، أمس، بأنها سيطرت على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، بعد ما يقرب من 16 شهراً من القتال، وهو ما نفته كييف.

وسيمثل هذا التقدم، إذا تأكد، مكسباً كبيراً للقوات الروسية، وقد يمكنها من التقدم نحو المدن الرئيسية في منطقة دونيتسك، بما في ذلك كوستيانتينيفكا وسلوفيانسك وكراماتورسك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس، إن القوات الروسية هاجمت مواقع قرب تشاسيف يار.

وأظهر موقع «ديب ستيت» الأوكراني سيطرة قوات كييف على الجزء الغربي من البلدة.

و«ديب ستيت» موقع أوكراني مفتوح المصدر لرسم الخرائط ويحدد خطوط المواجهة.

ونفى المتحدث باسم «مجموعة القوات الاستراتيجية العملياتية خورتيستيا» فيكتور تريغوبوف، أن تكون القوات الروسية سيطرت على المدينة.