عباس: ندعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ مثل هذه الخطوة الداعمة للسلام

رحّب الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ بـ"إعلان حكومة ​البرتغال​ بدأها بالإجراءات الّتي تمهّد لاعترافها بالدّولة الفلسطينيّة في شهر أيلول المقبل"، معتبرًا هذا الإعلان بأنّه "خطوة إيجابيّة تدعم مسار تنفيذ حلّ الدّولتين، وتحقيق السّلام وفق قرارات الشّرعيّة الدّوليّة والقانون الدّولي".

وثمّن "هذه الخطوة الشّجاعة والإيجابيّة من قبل حكومة البرتغال الصّديقة، الّتي ترسّخ مسار حلّ الدّولتين، وتؤكّد توافق ​المجتمع الدولي​ على ضرورة إنهاء المعاناة الّتي يعيشها ​الشعب الفلسطيني​"، مجدّدًا دعوته لباقي الدّول الّتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى "اتخاذ مثل هذه الخطوات الجادّة الدّاعمة للسّلام".

وأكّد عبّاس "التزام دولة فلسطين بالتعهّدات الّتي قدّمتها في إطار "المؤتمر الدّولي رفيع المستوى من أجل التسوية السّلميّة لمسألة فلسطين وتنفيذ حلّ الدّولتَين"، الّذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 تمّوز 2025".