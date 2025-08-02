قاضية توقف ترحيل إدارة دونالد ترامب لمهاجرين من هندوراس والنيبال ونيكاراغوا

أوقفت قاضية فدرالية في كاليفورنيا مؤقتا عمليات ترحيل مهاجرين من هندوراس والنيبال ونيكاراغوا كانت إدارة ترامب قد ألغت حمايتهم القانونية.
وبحسب وكالة "أ ف ب"، قالت القاضية ترينا تومسون في قرار من 37 صفحة الخميس "حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأميركي. هذا كل ما يسعى إليه المدعون".
وأضافت القاضية أنه "بدلا من ذلك يُطلب منهم التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم"، مضيفة "المحكمة لا توافق على ذلك".
وألغت إدارة ترامب الشهر الماضي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف هندوراسي وثلاثة آلاف نيكاراغوي قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميتش في دول أميركا الوسطى عام 1998.
وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف "الاستثنائية".
وعلقت تومسون قرار إلغا
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