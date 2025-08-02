ذكر مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، أنّ "الرّصاص الّذي أُطلق بشكل عشوائي يوم أمس في محافظتَي البقاع وبعلبك الهرمل، ابتهاجًا بصدور نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الثانويّة العامّة، أدّى إلى أضرار في عدد من السّيّارات المركونة وشرفات المنازل والممتلكات الخاصّة، من دون وقوع إصابات بشريّة".

كانت هذه تفاصيل خبر ​الخليج 365​ : أضرار مادية في البقاع وبعلبك الهرمل بسبب الرصاص الابتهاجي الطائش أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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