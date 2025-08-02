العثور على جثة امرأة داخل منزلها في عابا- الكورة

عُثر مساء أمس، على جثّة امرأة تُدعى "ر. ش." تبلغ 45 عامًا (من العرب)، داخل منزلها في بلدة عابا في ​الكورة​.

وذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنّ "عناصر من القوى الأمنيّة عملوا على أخذ عيّنات من الدّمّ والبول لإجراء الفحوصات اللّازمة، خصوصًا أنّ سبب الوفاة ما زال غير واضح حتّى اللّحظة، بانتظار تقرير الطّبيب الشّرعي، والتحقيقات مستمرّة لكشف الملابسات".