صور| بركان ليوتوبي في إندونيسيا يواصل الثوران وارتفاع الرماد 18 كلم

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 10:37 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية أن بركان ليوتوبي لاكي لاكي في جزيرة فلوريس الإندونيسية ثار مجددًا اليوم، حيث انطلق عمود ضخم من الرماد وصل ارتفاعه إلى 18 كلم في السماء.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية حدث ثوران البركان الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحًا في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، مما أدى إلى انبعاث عمود من الرماد الرمادي والأسود، وتم رصد انجراف المواد البركانية باتجاه الجنوب الغربي والغربي والشمال الغربي، حسب ما أفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية، وأن البركان مازال في أعلى مستوى من التحذير.



وحذّرت السلطات السكان والزوار، مطالبةً بتجنب المناطق الموجودة في حدود 6 إلى 7 كلم من القمة.