إيلون ماسك دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مغادرته: يدمّر الديمقراطية

أكّد رجل الأعمال الأميركي الملياردير ​إيلون ماسك​ (Elon Musk) في تصريح، تعليقًا على قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبيّة، أنّ "على ​إيرلندا​ أن تغادر الاتحاد الأوروبي. برأيي، يجب على جميع الدّول فعل ذلك، فهو يدمّر الدّيمقراطيّة في أوروبا".

وكانت صحيفة "Irish Times" قد ذكرت، في وقت سابق، أنّ محكمة العدل الأوروبية قضت يوم أمس الجمعة، بعدم جواز استخدام الحكومة الإيرلنديّة أزمة نقص المساكن في البلاد، كسبب لرفض استقبال طالبي اللّجوء.