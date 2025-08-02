أكّد رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك (Elon Musk) في تصريح، تعليقًا على قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبيّة، أنّ "على إيرلندا أن تغادر الاتحاد الأوروبي. برأيي، يجب على جميع الدّول فعل ذلك، فهو يدمّر الدّيمقراطيّة في أوروبا".
وكانت صحيفة "Irish Times" قد ذكرت، في وقت سابق، أنّ محكمة العدل الأوروبية قضت يوم أمس الجمعة، بعدم جواز استخدام الحكومة الإيرلنديّة أزمة نقص المساكن في البلاد، كسبب لرفض استقبال طالبي اللّجوء.
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مغادرته: يدمّر الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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