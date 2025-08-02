مستشفى العودة: قتيلان و26 مصابا في استهداف اسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط غزة

أعلن مستشفى العودة، عن "قتيلان و26 مصابا في ​استهداف اسرائيلي​ لمنتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنه "من المقرر اليوم إدخال شاحنات تحمل أدوية ومستهلكات طبية إلى مستشفيات القطاع ولا تحتوي على أي أصناف غذائية"، لافتةً الى أن "الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية".

وقتل أكثر من 90 شخصا منذ فجر أمس الجمعة عند مراكز التوزيع جنوبا وقرب شاحنات المساعدات شمالا. وتزامن ذلك مع تسجيل 3 وفيات على الأقل في مستشفيات غزة بسبب سوء التغذية، في ظل تحذيرات أممية من مؤشرات على دخول القطاع مرحلة المجاعة وأن أكثر من 500 ألف شخص يواجهون خطر الموت جوعا.