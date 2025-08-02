قوى الأمن: تدابير سير في الدبية غدًا بمناسبة إقامة سباق "تسلّق الهضبة الثالث"

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "اعتبارًا من السّاعة 8:00 ولغاية السّاعة 17:00 من تاريخ 2025-08-03، سيُقام "سباق تسلّق الهضبة الثّالثة- Course de Côté" في مشروع "Medyar" في الدبّيّة- قضاء الشوف".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".