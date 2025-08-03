السيطرة على حريق بالقرب من محطة «زابوريجيا» النووية

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قالت الإدارة الروسية لمحطة «زابوريجيا» التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، أمس، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية بعد قصف أوكراني.

وسيطرت قوات روسية على محطة زابوريجيا في الأسابيع الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

وقالت إدارة المحطة في منشور على «تيليجرام»، إن مدنياً قُتل في القصف، ولكن لم يصب أي من موظفي المحطة أو أفراد خدمات الطوارئ بأذى.

ورغم أن محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، لا تعمل حالياً، لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة للحفاظ على وقودها النووي بارداً.

وقالت إدارة المحطة إن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية، وإن الوضع تحت السيطرة.

وشنت أوكرانيا مجدداً هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيَّرة على مناطق روسية فجر أمس، مما أدى إلى وقوع انفجارات في منشآت معالجة النفط، بحسب تقارير مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السلطات في منطقتي سامارا وريازان المتضررة، وقوع هجمات بطائرات مسيَّرة، وقالت إن الحطام من المسيَّرات التي تم اعتراضها ضربت مواقع صناعية، رغم عدم ورود تقارير رسمية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأظهر مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انفجاراً هائلاً في منشأة نفط بالقرب من مدينة سامارا المطلة على نهر فولجا.

وبسبب تهديد الطائرات المسيَّرة، علقت السلطات في منطقة سامارا الرحلات الجوية في المطار المحلي.

وفي ريازان، يبدو أنه تم قصف منشأة نفط أخرى.

وأكد الحاكم بافيل مالكوف وقوع هجوم، ولكن رفض تقديم المزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 مسيَّرة، عبر 8 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف الروسية، يوري سليوسار، إن هجوماً بطائرة مسيَّرة على المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، أسفر عن مقتل شخص.

وبعيداً عن خط الجبهة، قتلت امرأة وأصيب اثنان آخران في قصف بطائرة مسيَّرة على مباني شركة في منطقة بنزا، بحسب الحاكم الإقليمي أوليج ميلنيشينكو.

وفي منطقة سامارا، أسفر سقوط الحطام عن اندلاع حريق قتل شخصاً، وفقاً للحاكم الإقليمي فياشيسلاف فيدوريشيف.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 53 طائرة مسيَّرة ووهمية على أوكرانيا فجر أمس.