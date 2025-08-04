أعلن الكرملين، اليوم، أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الاتصالات معه "دائمًا مثمرة ومفيدة".
كما أكّد الكرملين أن بوتين "مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، لكنه أشار إلى أن "التحضيرات على مستوى الخبراء لم تنتهِ بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين مستعد للقاء زيلنسكي بعد أعمال تحضيرية على مستوى الخبراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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