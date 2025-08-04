المطران عبد الساتر في قداس إلهي عن راحة ضحايا انفجار المرفأ: لن نتراجع او نتوقف عن تحقيق العدالة

أشار راعي ​أبرشية ​بيروت​ المارونية​ المطران بولس عبد الساتر، في كلمة خلال قداس إلهي عن راحة ضحايا انفجار مرفأ بيروت في كنسية مار يوسف، الى أن "5 سنوات مرت ونحن لا نزال نرى الشهداء كل يوم وفي كل البيوت لأنهم ما غادروها قط ونراهم كما اعتدنا دائما".

وتوجه عبدالساتر الى المسؤولين بالقول "انتم مسؤولين عم كل الآلام التي وقعت، ودماء الأبرياء تصرخ نحو الله طالبة العدل لها وهو يسمعها فلا تظنوا انه سيغفل عنكم ولو اختبأتم في اعماق الأرض او اشتريتم ضمير قاض مرتش".

وقال "نحن هنا وسنبقى هنا ولن نهادن او نتراجع او نتوقف عن تحقيق العدالة"، مضيفاً "الشعب يريد ان يعرف اسماء كل المسببين لهذه الإبادة".