الراعي عرض مع هاني الأوضاع الزراعية ومعاناة المزارعين والمشاريع لتطوير الإنتاج الزراعي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الديمان، وزير الزّراعة ​نزار هاني​ يرافقه المستشاران فادي غانم ومازن الحلواني، بحضور النّائب البطريركي العام على الجبة وزغرتا المطران جوزيف النفاع، القيّم البطريركي الخوري طوني الآغا وعضو المجلس الاقتصادي ناصيف واكيم.

وتم خلال اللّقاء عرض الأوضاع الزّراعيّة ومعاناة المزارعين. وأطلع هاني البطريرك الرّاعي على المشاريع الّتي تقوم بها الوزارة لتعزيز وتطوير الإنتاج الزّراعي، مثنيًا على "متابعة القيّمين على الأراضي الزّراعيّة الخاصّة بالبطريركيّة، لجهة الاعتناء بها وتطوير إنتاجها".

كما قدّم للرّاعي هديّةً تتضمّن مجموعة من المنتوجات الزّراعيّة الّتي تعمل الوزارة على تطويرها وتحسين إنتاجها، لتتلاءم مع متطلّبات الأسواق المحليّة والعالميّة.

من جهتهما، نقل المطران النفاع والخوري الآغا لهاني معاناة المزارعين وبخاصّة مزارعي التفاح "الّذين يعوّلون كل عام على تصريف إنتاجهم، وسبل تأمين الأسمدة والمبيدات الضّروريّة الصّالحة الّتي تساعد على المواسم، وتأمين أسواق خارجيّة لتصدير مواسمهم مورد رزقهم الوحيد".

بدوره، أثنى البطريرك الرّاعي على عمل الوزارة والمشاريع الّتي تقوم بها، متمنّيًا "الوقوف دائمًا إلى جانب المزارع، لمساعدته في الحفاظ على أرضه وتطوير وتحديث إنتاجه الزّراعي". وأكّد "ضرورة المساعدة في إيجاد أسواق لتصدير التفاح إلى الخارج والحدّ من كساد المواسم".