​الخليج 365​ : قصف مدفعي إسرائيلي استهدف راميا وعيتا الشعب والمنطقة بين يارون ومارون الراس

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي أطلق عددًا من القذائف المدفعيّة والصّوتيّة باتجاه بلدتَي راميا وعيتا الشعب".
وأشار إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت بعدد من القذائف، المنطقة الواقعة بين بلدتَي يارون ومارون الراس في قضاء بنت حبيل".
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