قوى الأمن: توقيف 3 من أفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى الخارج

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "ضمن إطار الخطّة الأمنيّة الّتي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة آفّة المخدّرات في كلّ المناطق اللّبنانيّة، وعلى أثر توقيف شخصَين في ​مطار بيروت الدولي​ من قِبَل عناصر تفتيشات المطار وبحوزتهما 21,3 كلغ من مادّة حشيشة الكيف، ونتيجةً للتّحقيق معهما من قبل ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، تبيّن وجود شبكة دوليّة تقوم بتهريب المخدّرات إلى الخارج".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الجهود الاستقصائيّة المكثّفة، توافرت معلومات للمكتب المذكور عن وجود أحد أفراد هذه الشّبكة في أحد المجمّعات السّكنيّة في ​أدما​، ويُدعى: "ر. ا." (مواليد عام 1973، سوري الجنسيّة)، حيث تمّ توقيفه بعمليّة خاطفة، وابنه "ي. ا."، وهو شريكه بالأعمال الإجراميّة".

وأشارت الشّعبة إلى أنّه "تبيّن أيضًا أنّ هذه الشّبكة يديرها شخص يُدعى "ل. س." وقد تم توقيفه أيضًا، وتبيّن أنّه مطلوب بجرائم تزوير وتبييض أموال"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحق جميع الموقوفين، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين، بإشراف القضاء المختص".