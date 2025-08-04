"بريتيش بتروليوم" أعلنت أكبر اكتشاف لها منذ 25 عامًا قبالة سواحل البرازيل

أعلن نائب الرّئيس التنفيذي لشركة النّفط البريطانيّة العملاقة "بريتيش بتروليوم- BP"، الّتي أعادت تركيز استراتيجيّتها على المحروقات، غوردون بيريل، اكتشاف حقل للغاز والنفط قبالة سواحل ​البرازيل​، "وهو الاكتشاف الأكبر الّذي تحقّقه الشّركة منذ 25 عامًا".

وأوضح في بيان، أنّ "نتائج التحليل في موقع الحفر، تشير إلى مستويات مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون"، لافتًا إلى أنّ "الشّركة ستباشر الآن تحاليل مخبريّة لفهم خصائص الخزّان والسّوائل المكتشفة بشكل أفضل". وهذا الاكتشاف هو العاشر الّذي تعلن عنه الشّركة منذ مطلع العام 2025.

وقد ارتفع سهم "بريتيش بتروليوم" بنحو 1,5% صباح اليوم الإثنين في بورصة لندن، قرابة السّاعة 09:20 بتوقيت "غرينتش"، عشيّة إعلان نتائجها الماليّة للرّبع الثّاني من العام غدًا الثّلثاء.