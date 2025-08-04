إنترفاكس: بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنتانياهو اليوم

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلا عن الكرملين، إن الرئيس فلاديمير ​بوتين​ أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين.

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