الجيش الأردني نفّذ إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة خمس دول

أعلنت ​القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية​ أنّ "القوّات واصلت إرسال المساعدات الغذائيّة والإنسانيّة جوًّا إلى ​قطاع غزة​، بمشاركة عدد من الدّول الشّقيقة والصّديقة، وذلك في إطار جهود الأردن لتقديم الدّعم العاجل لسكان القطاع وتخفيف معاناتهم".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "شاركت في الإنزالات الجوّيّة 7 طائرات، منها طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، و5 طائرات تابعة للإمارات، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا وكندا، بحمولة تقدّر بنحو 45 طنًّا من المساعدات"، موضحةً أنّ "بذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوّيّة الّتي نفّذتها القوّات المسلّحة الأردنيّة على قطاع غزة إلى 139، بالإضافة إلى 289 إنزالًا نُفّذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها 290 طنًّا؛ منذ عودة الإنزالات الجوّيّة قبل نحو أسبوعين".