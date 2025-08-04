بدأ أهالي ضحايا وجرحى ​انفجار مرفأ بيروت​ بالتجمّع في مركز فوج الإطفاء في الكرنتينا وفي ساحة الشّهداء، يحملون صور الضّحايا واللّافتات المطالِبة بالحقيقة والمحاسبة، للانطلاق في المسيرة باتجاه تمثال المغترب قبالة موقع الانفجار، بمشاركة وزراء: الإعلام بول مرقص، الطّاقة والمياه جو الصدي، السّياحة لورا الخازن لحود، التكنولوجيا كمال شحادة، الشّؤون الاجتماعية حنين السيد، وشخصيّات سياسيّة واجتماعيّة ومواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء التجمع بساحة الشهداء للانطلاق بمسيرة أهالي ضحايا انفجار المرفأ نحو تمثال المغترب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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