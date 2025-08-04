أوضح وزير العدل ​عادل نصار​، "أنّنا قمنا بالخطوات اللّازمة لعدم استمرار عرقلة ملف 4 آب، وعرقلة المحقّق العدلي القاضي ​طارق البيطار​ الّذي يقوم بعمله بشكل مستمر اليوم"، مؤكّدًا أنّ "العمل جدّي مع احترام الأصول والوصول إلى الحقيقة والمحاسبة". وشدّد على أنّ "من واجبنا التصدّي لأي عرقلة سياسيّة أو عمل سياسي يهدف إلى العرقلة". ودعا في تصريح لقناة الـ"LBCI"، عقب انضمامه إلى مسيرة 4 آب المتّجهة باتجاه تمثال المغترب قرب موقع انفجار مرفأ بيروت، إلى "ترك القضاة يقومون بواجبهم، فاليوم القضاء فعّال ولدينا هيئة تفتيش تقوم بعملها على أكمل وجه"، مشيرًا إلى أنّ "​القاضي البيطار شجاع بشكل كاف والمطلوب ألّا نتدخّل بعمله بل أن نقوم بمؤازرته".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: البيطار شجاع بشكل كاف والمطلوب ألا نتدخل بعمله بل أن نقوم بمؤازرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.