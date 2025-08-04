الجيش: توقيف مواطن في طرابلس لارتكابه جرائم عدة

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 4 /8 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (م.ح.) لارتكابه عدة جرائم: إطلاق النار، افتعال إشكالات، فرض خوات. وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا ورمانتَين يدويتَين. وقد بادر المطلوب أثناء عملية التوقيف إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص" .

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