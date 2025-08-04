الهلال الأحمر التركي: إرسال 165 شاحنة مساعدات إلى غزة تسد احتياجات نحو 50 ألف شخص

أعلنت جمعية ​الهلال الأحمر التركي​، إرسالها 165 شاحنة مساعدات إنسانيّة إلى ​قطاع غزة​.

وأوضحت في بيان، أنّ "الشّاحنات انطلقت من الجانب المصري من معبر رفح تجاه قطاع غزة، بعد سماح موقّت من قبل الجيش الإسرائيلي بدخول المساعدات"، مشيرةً إلى أنّ "الشّاحنات تحمل على متنها نحو 3 آلاف طنّ من المواد الغذائيّة".

وأكّدت الجمعيّة أنّ "الهلال الأحمر التركي يواصل مساعيه لتخفيف المأساة الإنسانيّة في القطاع، رغم كل الصّعوبات والتحدّيات"، لافتةً إلى أنّ "المساعدات هذه تكفي لسدّ الاحتياجات الغذائيّة لقرابة 50 ألف شخص لمدّة شهر". وشدّدت على "أنّها تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانيّة إلى الفلسطينيّين في غزة بأقرب وقت، بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر المصري".

بدورها، أكّدت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريتش يلماز، "ضرورة وقف إطلاق النّار فورًا وبشكل دائم في غزة، والسّماح بإيصال المساعدات الإنسانيّة دون انقطاع"، مندّدةً بـ"استهداف إسرائيل لفرق تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوبي قطاع غزة".