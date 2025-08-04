دونالد ترامب: سنزيد الرسوم على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي

اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وأوضح ترامب في تصريح له، بان "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءا كبيرا منه أيضا في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". وتابع "لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة".

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