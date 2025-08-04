ناصر الدين: نحن ضمن السقف الوطني بموضوع السلاح وخلف الرئيس وخطابنا هو خطاب دولة

لفت وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​، في تصريح لقناة الـ"MTV"، خلال مشاركته في مسيرة أهالي ضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت المتّجهة نحو تمثال المغترب، إلى أنّ "وجودنا بين النّاس اليوم هو لنؤكد أنّنا من صلب هذا الوطن، وقد سقط شهداء في 4 آب 2020 من مُختلف الجهات، ونحن نؤيد تحقيق العدالة".

وأشار إلى "أنّنا ضمن السّقف الوطني في موضوع السّلاح، وخلف رئيس الجمهوريّة، وخطابنا هو خطاب دولة".