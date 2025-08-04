اختتام احتفالات ذكرى مولد البطريرك الدويهي في إهدن بريسيتال روحي

‎اختُتمت في نيابة إهدن- زغرتا، احتفالات ذكرى مولد الطوباوي البطريرك ​أسطفان الدويهي​، الّتي امتدّت على مدى أربعة أيّام من الخميس حتّى مساء الأحد، بريسيتال روحي أحياه أطفال جوقة إهدن تحت عنوان "إهدن بخور السما"، وقدّموا خلاله باقة من الترانيم الرّوحيّة، وذلك في كنيسة مار جرجس؛ بحضور حشد من أبناء الرعيّة.

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