وصلت المسيرتان الى تمثال المغترب قبالة موقع انفجار ٤ اب وموقع الاهراءات، حيث رفع علم لبناني ضخم، عليه تواقيع المئات المطالبة ب​الحقيقة والمحاسبة​، إضافة الى صور الشهداء المرفوعة ولافتات تطالب بالحقيقة والمحاسبة، بحضور حشد وزاري ونيابي كثيف.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء احياء فعاليات الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ قرب تمثال المغترب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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