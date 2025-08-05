تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجات قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية، حسبما أفاد الفرع الإقليمي لمركز الأبحاث الفيدرالي التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم. وكان قد تم تسجيل ​زلزال​ بقوة 6 درجات قبل ذلك، قرب ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت مؤخرا واحدا من أقوى الزلازل في تاريخ الرصد، والذي بلغت قوته 8.8 وأدى إلى موجات تسونامي.

