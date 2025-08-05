5 قتلى جراء قصف إسرائيلي على خيمة نازحين غربي خان يونس في جنوب غزة

سقط 5 قتلى جراء قصف إسرائيلي على خيمة نازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع ​غزة​.

وأمس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قرر توسيع الحرب في غزة واحتلال كامل القطاع، في ظل تعثر المفاوضات مع حركة حماس.

ورغم الخلافات الكبيرة مع الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن -وفقا للصحافة الإسرائيلية- فقد نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مقربين من نتانياهو قولهم إنّ "نتانياهو اتخذ بالفعل قرارا باحتلال كامل لقطاع غزة".