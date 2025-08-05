تراجع أرباح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي

أعلنت شركة ​أرامكو​ ​السعودية​، تحقيق أرباح صافية بقيمة 22,67 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2025، بتراجع نسبته 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على وقع انخفاض أسعار ​النفط​ الخام.

وقالت سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للسطات السعودية التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول"، إنّ "صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22,67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024"، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو "انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية".