الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، عن السيطرة على بلدة يانفارسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في وسط ​أوكرانيا​، وهو ما يسرّع تقدّمها في المنطقة الصناعية الرئيسية.

ولفتت، في بيان، إلى أنّ "القوات المسلحة الروسية استهدفت البنية التحتية للنقل التابعة للقوات الأوكرانية ونقاط انتشارها في 140 منطقة"، موضحة أنّ "مجموعة قوات "الغرب" تحسن تموضعه على طول خط المواجهة وكبدت القوات الأوكرنية خسائر بنحو 220 عسكريًا".

كما كشفت الوزارة أنّ "وحدات مجموعة قوات "الشمال" تحسّن مواقعها التكتيكية وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 225 عسكريا"، في حين أنّ "وحدات مجموعة "دنيبر" استهدفت القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون وكبدتها خسائر بأكثر من 60 عسكريًا".

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية "استهداف البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية ومواقع تخزين الطائرات المسيّرة وتجهيز الزوارق غير المأهولة".