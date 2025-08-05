ستريدا جعجع: جلّ ما علينا القيام به اليوم هو احترام أنفسنا كدولة لها دستور وقوانين ومؤسسات

أكّدت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ستريدا جعجع، أنّ "اليوم يجب أن يكون "لبنان وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه". اليوم يجب "احترام دستور الأمّة اللّبنانيّة وقوانينها، وحفظ استقلال الوطن اللّبناني وسلامة أراضيه".
وشدّدت في تصريح، على أنّ "اليوم "لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". اليوم "الشّعب مصدر السّلطات وصاحب السّيادة، يمارسها عبر المؤسّسات الدّستوريّة"، واليوم "مجلس الوزراء يضع السّياسة العامّة للدّولة في جميع المجالات، ويتخذ القرارات اللّازمة لتطبيقها، لا سيّما في مجال الأمن والدّفاع الوطني".
وأشارت جعجع إلى أنّ "اليوم علينا جميعًا أن ندرك حجم المسؤوليّة الملقاة على كاهلنا، وحجم التداعيات والأخطار الّتي تحدق بمستقبل بلادنا وشعبنا. اليوم جلّ ما يجب علينا القيام به هو احترام أنفسنا كدولة لها دستور وقوانين ومؤسّسات دستوريّة".
