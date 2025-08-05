الراعي عرض الاوضاع الامنية مع نائب المدير العام لامن الدولة وتسلم دعوة للمشاركة في عشاء تكريمي في بيت عنيا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان العميد مرشد سليمان نائب المدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندوس يرافقه المقدم صلاح الحاج. ونقل سليمان للراعي تحيات المدير العام وعرض معه الاوضاع الامنية وعمل الجهاز. واثنى الراعي على عملهم، متمنيا لهم "التوفيق دائما في مهامهم وسعيهم الدائم مع كافة القوى الامنية والعسكرية لحفظ الامن والاستقرار". كما استقبل الراعي الاب العام السابق لجمعية الاباء المرسلين اللبنانيين مالك بو طانوس والاب نديم الحلو اللذين وجها له الدعوة للمشاركة في العشاء التكريمي الذي سيقام في بيت عنيا على شرف الاب العام الجديد للجمعية الياس سليمان.

