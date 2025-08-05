السفارة البريطانية: فتح باب تقديم طلبات منح "تشيفنينغ" الجامعية للدراسات العليا في بريطانيا

أعلنت السفارة البريطانية في بيان فتح باب تقديم طلبات منح "تشيفنينغ" الجامعية للدراسات العليا للعام الدراسي 2027-2026. تقدّم الطلبات عبر الانترنت فقط على موقع: www.chevening.org/apply. آخر مهلة لتقديم الطلبات 7 تشرين الأول 2025. البرنامج متاح للبنانيين كما (الفلسطينيين المقيمين في لبنان). على الراغبين، تقديم طلباتهم عبر الموقع ضمن فئة لبنان.

وتقدم منحة الدعم المالي الكامل لمن يرغب الحصول على الماجستير في أكثر من 150 جامعة في المملكة المتحدة والتي تتضمن أيضاً الوصول إلى مجموعة حصرية واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية. يمكنكم الاطلاع على الشروط والمعايير على الرابط التالي Who can apply? | Chevening.

تُعطى منح "تشيفنينغ" الدراسية لقادة المستقبل ومختلف الأفراد الذين يظهرون مهارات قوية في القيادة والتواصل. على هؤلاء أن يظهروا الالتزام ويتمتعوا بالمهارات اللازمة لتحقيق تغيير إيجابي في مجال تخصصهم و/أو مجتمعهم، فيثبتوا مدى أهمية حصولهم على الماجستير من إحدى جامعات المملكة المتحدة في تحقيق هذا التغيير عند عودتهم إلى وطنهم.