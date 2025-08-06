النشرة: إشكال في صور أدى إلى طعن 3 أشخاص والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين

أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب عن وقوع اشكال خلال مباراة في كرة القدم داخل "الرست هاوس" في صور استعملت فيه الآلات الحادة وأدى الى إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة في عملية طعن، نقلوا اثرها الى المستشفى، فيما فر المعتدون إلى جهة مجهولة.

وعلى الأثر، فرض الجيش طوقًا أمنيًا في محيط الاستراحة وسير قوة مؤللة إلى بلدة قانا بحثًا عن شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهم في الاعتداء، كما نفذ حملة مداهمات في الحوش وحناويه.