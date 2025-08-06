حريق هائل في جنوب فرنسا التهم 10 آلاف هكتار واصاب 9 أشخاص بجروح

أصيب تسعة أشخاص على الأقلّ بجروح من جرّاء ​حريق غابات​ اندلع في جنوب فرنسا عصر الثلاثاء وانتشر بسرعة استثنائية إذ التهم حتى فجر الأربعاء، في غضون بضع ساعات، عشرة آلاف هكتار من المساحات الخضراء وعددا من المنازل.

وذكرت السلطات في مقاطعة أود، أن "النيران المستعرة في سلسلة جبال كوربيير أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح أحدهم بحالة حرجة من جراء إصابته بحروق خطرة".

وحذّرت السلطات من "وصول النيران إلى الطريق السريع إيه9 الذي يمتدّ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ويربط فرنسا بإسبانيا".

وأغلقت السلطات الطريق بين مدينتي بربينيان وناربون، وأخلت احترازيا موقعين للتخييم في بلدة لا بالم السياحية من حوالى 500 مصطاف.