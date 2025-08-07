أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ مكاتب الخطوط الجوية الإسرائيلية في باريس تتعرض لهجوم وكتابة شعارات بأنها "شركة الإبادة الجماعية"
وفي السياق، قررت شركة إلعال الإسرائيلية إخلاء مكتبها في باريس على خلفية كتابة الشعارات ضدها، وفق ما نقلت القناة 12.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل حصار تفرضه إسرائيل على القطاع ويمنع تدفق المساعدات الإنسانية.
