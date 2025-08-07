توقيع بروتوكول تعاون بين وزيرَي الصناعة التركي والتركي لتحديث القطاعات الصناعية والإنتاجية

التقى وزير الصّناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، مع وزير الاقتصاد والصّناعة السّوري محمد نضال الشعار والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة.

وأشار كاجر إلى "أنّنا قمنا بتقييم شامل للأعمال الّتي سنجريها معًا، كما حلّ الوزير والوفد المرافق له ضيوفًا على رئاسة المنطقة الصّناعيّة الأولى التابعة لغرفة صناعة أنقرة، وزرنا معًا منشآت هيدروميك (Hidromek) الإنتاجيّة"، وهي شركة تركيّة مصنّعة للمعدّات الثّقيلة كالجرّافات والحفّارات الهيدروليكيّة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصّناعة والتكنولوجيا التركيّة في بيان، توقيع "بروتوكول تعاون لتحديث القطاعات الصّناعيّة والإنتاجيّة" بين البلدين خلال اللّقاء.