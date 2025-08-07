انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا

انتهت ​جلسة مجلس الوزراء​ المنعقدة في قصر بعبدا. وكان قد انسحاب وزراء حزب الله وحركة امل الصحة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر والبيئة تمارا الزين من جلسة الحكومة. كذلك انسحب الوزير فادي مكي من الجلسة. في حين أعلن وزير العمل محمد حيدر، أننا "انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم بارّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب".

