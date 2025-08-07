توم باراك: قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع وضعت أخيرًا موضع التنفيذ مبدأ "وطن واحد، جيش واحد" كحل للبنان

اشار المبعوث الاميركي توم باراك الى انه مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ولرئيس الوزراء نواف سلام، ولمجلس الوزراء على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصائب هذا الأسبوع بالبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف.
واعتبر باراك في تصريح له، بان قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع وضعت أخيرًا موضع التنفيذ مبدأ "وطن واحد، جيش واحد" كحل للبنان. نحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني.
