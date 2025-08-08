دونالد ترامب يرشح ستيفن ميران لشغل منصب شاغر بمجلس الاحتياطي الاتحادي

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ إنه يعتزم ترشيح ستيفن ميران رئيس مجلس مستشاريه الاقتصاديين لشغل منصب شاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وسيشغل ميران المنصب الذي شغلته عضو المجلس أدريانا كوغلر بعد الإعلان المفاجئ قبل أيام عن استقالتها وعودتها للعمل أستاذة بجامعة في جامعة جورج تاون. ويدعو ميران إلى إجراء إصلاح شامل لحوكمة البنك يتضمن تقصير مدة أعضائه وجعل تبعيتهم للرئيس الأميركي بشكل واضح.

